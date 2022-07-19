البنك الزراعي يفتتح أحدث مركز لخدمات تطوير الأعمال بمدينة 6 أكتوبر

افتتح البنك الزراعي المصري أحدث مركز لخدمات تطوير الأعمال بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال وفي إطار حرص البنك على تنويع خدماته المصرفية والتمويلية في جميع المحافظات للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشروعاتهم خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي.

افتتح المركز علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي لقطاع الأعمال، وعدد من مسئولي وقيادات البنك المركزي المصري ورؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك الزراعي المصري.

وأكد علاء فاروق حرص البنك الزراعي المصري على التوسع في تمويل جميع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم الأفكار الابتكارية وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب، من خلال تقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية في المجالات التي تناسب احتياجات السوق، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية البنك المركزي، بتعظيم دور القطاع المصرفي فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتحول للقطاع الرسمي وتعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي.

وقال فارق إنه من ضمن خطط البنك الزراعي، تبنى المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات التصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن البنك على استعداد للدخول في شراكات مع أصحاب هذه المشروعات وتقديم جميع سبل الدعم لهم، بهدف تعزيز فرص نجاح مشروعاتهم وتحسين بيئة أعمالهم بما ينعكس على مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن مركز خدمات تطوير الأعمال بمدينة السادس من أكتوبر، يعد الثالث الذي يفتتحه البنك الزرعي المصري بعد مركزي المنصورة وبني سويف لتوفير الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، كاشفا عن أن البنك يستهدف افتتاح 20 مركزا ضمن مبادرة رواد النيل في كافة محافظات الجمهورية خاصة في أماكن تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس توجه البنك ليصبح الأكبر في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح أن خطة فتح مراكز خدمات تطوير الأعمال الجديدة ضمن مبادرة رواد النيل تشمل 3 مراكز في كل من الإسماعيلية والاسكندرية والغربية، بجانب مركزين في أسيوط والأقصر، كما يدرس البنك انشاء مراكز ملحقة بالفروع الرئيسية للبنك ومكاتب خدمة العملاء بعدد من فروع المدن والقرى لاستيعاب كافة المشروعات الفردية والأفكار الجديدة للشباب لتعزيز الشمول المالي.

من جانبه.. أكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي أن مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة، ويستهدف في الفترة المقبلة زيادة قاعدة البنوك المشاركة بالمبادرة بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وغير المالية بما يدعم التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي ان المبادرة حققت نتائج جيدة علي مستوي تقديم الخدمات غير المالية عبر مراكز خدمات تطوير الاعمال والتي وصل عددها حتي الان الي 34 مركزا في 17 محافظة بفروع البنوك ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث قامت هذه الوحدات منذ بدء التشغيل في يوليو 2019 بتقديم حوالي 150 الف خدمة لأكثر من 58 الف عميل بلغت نسبة السيدات ورائدات الأعمال المستفيدة منهم 28%.

وأشاد لقمان بجهود البنك الزراعي المصري في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر وحرصه على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تمثل قاطرة حقيقية لنمو الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، لتتوافق أهداف البنك مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ونشر الشمول المالي.

الجدير بالذكر أن مراكز خدمات تطوير الأعمال بالبنك الزراعي المصري تقدم حزمة متنوعة من الخدمات ومن أهمها خدمة تيسير الحصول على التمويل واعداد الملف الائتماني، وتيسير التسجيل والحصول علي التراخيص ، بالإضافة إلى خدمات المساعدة في بلورة أفكار المشاريع الجديدة والتثقيف المالي، والمساعدة في اعداد دراسة الجدوى والتحليل المالي والتشبيك.