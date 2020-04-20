البنك الزراعي يغلق الدور السادس بالمقر الرئيسي للتحقق من إصابة موظف بكورونا ﻿

قررت إدارة البنك الزراعي المصري إغلاق الدور السادس بالمقر الرئيسي بالدقي بعد ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة لأحد الموظفين حتى يتم التحقق من إصابته بفيروس كورونا .

وذكر البنك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم أخذ مسحة من الموظف للتحقق من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، مضيفا أنه تم إغلاق الدور السادس ومنح العاملين عطلة حتى يوم ٢٣ أبريل الجاري لحين ظهور نتائج التحليل .

وتابعت الصفحة :”نظرا إلى أن نتيجة التحليل تظهر بعد مرور ٤٨ ساعة وتحوطا وكإجراء احترازي، فقد قررت إدارة البنك إغلاق الدور السادس حتى ظهور نتيجة التحليل مع اعتبار العاملين بذات الدور في إجازة حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ ابريل ٢٠٢٠ وسيتم إخطارهم بما يستجد”.

وأكد البنك الزراعي أن إدارة البنك قد قامت بتطهير وتعقيم لكافة أدوار المبنى يومي الأحد والاثنين

وناشد كافة الزملاء بالمبنى التزام الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والقفازات والمطهرات للحفاظ على كافة الزملاء عند حضورهم للعمل غدا، باستثناء موظفي الدور السادس .