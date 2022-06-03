البنك الزراعي يعيد طرح 9 آلاف متر للبيع في كفر الشيخ

أعاد البنك الزراعى المصري طرح عدد من المساحات المملوكة له للبيع، بمساحة تزيد على 9.2 ألف متر مربع، وفقًا لمصادر قريبة الصلة من البنك، وذلك بمحافظة كفر الشيخ، بعدما كان مقررا للمزاد أبريل الماضي.

وأعلن البنك في منشور له لشركات الاستثمار العقاري بكفر الشيخ، أن تلك الأراضي تقع في محافظة كفر الشيخ والتي تم تقسيمها إلى 3 شون في نطاق مركز الحامول وبيلا وفوة، ومعظمها تقع داخل الحيز العمراني بالمحافظة.

وأضاف البنك أن هناك مساحات 5193 مترا مربعا بشونة الحامول تقع داخل الحيز العمراني، إضافة إلى شونة أبو بدوي في نطاق مركز بيلا، إلى جانب شونة أو دراز بمركز بيلا، وذلك على مساحة 1200 متر مربع، ومن المقرر أن يعقد المزاد بمحافظة كفر الشيخ الأربعاء المقبل.

وطرح البنك العام الماضي عددا من الشون في نطاق محافظة الإسكندرية، وذلك على مساحة 17 ألف متر مربع، كما طرح شونة محافظة البحيرة وذلك على مساحة 11 ألف متر مربع، بجوار فرع المحكمة بمحافظة البحيرة والمعروفة بشونة إدكو.

بينما تقع الثالثة فى الغربية، والمعروفة بالدفرة، ومساحتها 3 آلاف متر، أما الرابعة فتوجد فى الدقهلية، وتعرف بشونة طلخا على مساحة 2.3 ألف متر.

ويعد البنك الزراعى المصرى أكبر البنوك امتلاكًا للفروع فى القطاع المصرفى المصرى، بعدد 1150 فرعًا بالمحافظات.

وتعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي زادت فيها أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار العقاري بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب انخفاض المساحات المخصصة لهذا النشاط لكونها من المحافظات الزراعية بالدلتا، بالإضافة إلى محافظات الغربية والدقهلية.