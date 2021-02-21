البنك الزراعي يعرض 33 ألف متر للبيع فى 4 محافظات

شونة محافظة البحيرة فتقع على مساحة 11 ألف متر مربع

طرح البنك الزراعى المصرى عددًا من المساحات المملوكة له للبيع، بمساحة تزيد على 33 ألف متر مربع، وفقًا لمصادر قريبة الصلة من البنك.

وتقع الأراضى فى 4 محافظات، تضم الإسكندرية، البجيرة والدقهلية والغربية، وكانت عبارة عن شون غير مستغلة.

وتبلغ مساحة الشون التى تم طرحها فى محافظة الإسكندرية – التى تعد أكبرها من حيث المساحة- 17 ألف متر مربع، وتقع على طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوى.

أما شونة محافظة البحيرة فتقع على مساحة 11 ألف متر مربع، بجوار فرع المحكمة بمحافظة البحيرة والمعروفة بشونة إدكو، بينما تقع الثالثة فى الغربية، والمعروفة بالدفرة، ومساحتها 3 آلاف متر، أما الرابعة فتوجد فى الدقهلية، وتعرف بشونة طلخا على مساحة 2.3 ألف متر.

ويعد البنك الزراعى المصرى أكبر البنوك امتلاكًا للفروع فى القطاع المصرفى المصرى، بعدد 1150 فرعًا بالمحافظات.