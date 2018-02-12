البنك الزراعي يطلق المحفظة الإلكترونية ببروتوكول مع إي فينانس

سيد بدر:وقع البنك الزراعي المصري مع شركة إي فينانس لتشغيل المنشآت المالية بروتوكول تعاون اليوم، بهدف إصدار المحفظة البنكية الإلكترونية خلال الهاتف المحمول، التي من المقرر أن تمكن العملاء من دفع الفواتير وتنفيذ عمليات السحب والإيداع، والتحويل من محفظة لأخرى، ومتابعة حساباتهم ودفع الأقساط.وقال إبر

سيد بدر:

وقع البنك الزراعي المصري مع شركة إي فينانس لتشغيل المنشآت المالية بروتوكول تعاون اليوم، بهدف إصدار المحفظة البنكية الإلكترونية خلال الهاتف المحمول، التي من المقرر أن تمكن العملاء من دفع الفواتير وتنفيذ عمليات السحب والإيداع، والتحويل من محفظة لأخرى، ومتابعة حساباتهم ودفع الأقساط.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فينانس، إن البنك الزراعي يسير بخطى ثابتة، نحو ميكنة عملياته المصرفية، والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية للشركة.

وأضاف السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك سيعمل خلال الفترة المقبلة على البدء في اجراءات ميكنة خدماته ونشر ماكينات الصراف الالي وكروت الائتمان، ضمن خطته لتنويع قنوات خدمة العملاء.