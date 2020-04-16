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البنك الزراعي يصرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ250 ألف مواطن (صور)

انتهى الصرف مساء اليوم الخميس
سيد بدر 9:41 م, الخميس, 16 أبريل 20 9:41 م, الخميس, 16 أبريل 20

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قال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي، إن مصرفه انتهى اليوم الخميس من صرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 250 ألف مواطن.

وأشار في تصريحات لـ”المال” إلى أن البنك الزراعي بدأ صرف المنحة خلال الأسبوع الجاري وبلغ عدد المستفيدين نحو 98 ألف مواطن خلال أول يومين، و60 ألف في اليوم الثالث، وأكثر من 80 ألف مواطن بنهاية اليوم الخميس.

وقام جمعة، نائب بجولات على فروع البنك للتأكد من سير عملية الصرف دون أي مشكلات، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وبدأ الإثنين الماضي، نحو 480 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة في صرف منحة الـ500 جنيه من فروع البنك الزراعي المصري.

وكان البنك قد قام بمد مواعيد عمل فروعه، لتصبح من الساعة 8.30 صباحًا، وحتى الخامسة مساء، لإفساح المجال أمام العملاء للتوافد على مدار اليوم، منعا للتكدس وحرصا على السلامة الخاصة بهم وعدم التزاحم.

ولدى البنك 1200 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والموجودة في كل قرى مصر، قامت بصرف منحة الـ500 جنيه بجانب تسليم بطاقة ميزة أول بطاقة مدفوعات وطنية لكل من يقوم بصرف المنحة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن عن مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، لمواجهة الأعباء الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا بعد تضرر هذه العمالة، وأن تقدم لهم منحة تبلغ قيمتها 1500 جنيه، تصرف على 3 شهور، كل شهر 500 جنيه.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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