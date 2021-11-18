البنك الزراعي يشارك بقيمة 250 مليون جنيه فى قرض لـ«كايرو ثرى إيه»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنك الزراعى المصرى شارك فى تدبير قرض مشترك لصالح شركة كايرو ثرى إيه للدواجن، وبلغت قيمة مساهمته 250 مليون جنيه، فيما لم يتسنَّ لـ«المال» معرفة القيمة الإجمالية للقرض.

وقالت المصادر إن البنك الزراعى شارك ضمن تحالف مصرفى ضم «مصر» وبعض البنوك الأخرى فى تدبير تمويل لكايرو ثرى إيه.

كانت شركة كايرو ثرى إيه قد حصلت، فى أغسطس من العام الماضى على قرض طويل الأجل بقيمة 1.255 مليار جنيه من خلال تحالف مصرفى بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيل الضمان؛

وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «كايرو ثرى ايه للدواجن»، الذى يتمثل فى إنشاء وتشغيل مزارع لإنتاج الثروة الداجنة بمحافظة الجيزة يبلغ عددها 14 مزرعة و9 أخرى لإنتاج أمهات الدواجن، إضافة الى معمل تفريخ بتكلفة إجمالية تبلغ 1.9 مليار جنيه.

وافتتحت مجموعة كايرو ثرى ايه، فى أغسطس الماضى، أكبر معمل للتفريخ فى مصر بالمدينة الداجنة فى الواحات؛ بهدف ضمان توفير كتاكيت تسمين ذات جودة عالية لمزارع الشركة وللسوق المحلية.