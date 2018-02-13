البنك الزراعي يسعى لإصدار محفظة إلكترونية

عبر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة اي فاينانسالمال- خاصوقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة اي فاينانس لإصدار المحفظة البنكية الالكترونية للبنك من خلال الموبايل وذلك لعملاء البنك. ويتيح النظام للعملاء دفع الفواتير والقيام بعمليات الإيداع والسحب والتحويل من محفظة لمحفظة أخرى ومتا

عبر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة اي فاينانس



المال- خاص

وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة اي فاينانس لإصدار المحفظة البنكية الالكترونية للبنك من خلال الموبايل وذلك لعملاء البنك.

ويتيح النظام للعملاء دفع الفواتير والقيام بعمليات الإيداع والسحب والتحويل من محفظة لمحفظة أخرى ومتابعة حساباتهم ودفع الأقساط كل ذلك من خلال المحفظة بمنتهى السهولة واليسر وبطريقة آمنة

وفى هذا الاطار قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إنه فى إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة آخذ البنك على عاتقه ضرورة اطلاقه حزمة الدفع عن طريق المحمول بما يحقق منظومة الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية بكل الشرائح .

فيما قال إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي لشركة اي فاينانس إن البنك الزراعي المصري يسير بخطى ثابتة في دعم توجه الدولة للتحول لمجتمع رقمي

وأضاف أن هذا البروتوكول يساعد على اتاحة قنوات دفع جديدة عن طريق الموبايل بما يتواكب وأحدث التقنيات عالميا.