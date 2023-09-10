البنك الزراعي يستعرض أحدث برامجه التمويلية بمعرض صحاري

شهد جناح البنك الزراعي المصري في معرض صحاري إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض للتعرف على أحدث البرامج التمويلية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للمزارعين وشركات الانتاج الزراعي والحيواني، إضافة للعروض الترويجية التي يقدمها البنك لعملائه خلال فترة المعرض، والذي يتزامن مع فعاليات الشمول المالي احتفالاً بعيد الفلاح.

ويشارك البنك الزراعي المصري في المعرض الزراعي الدولي في أفريقيا والشرق الأوسط “صحارى” في دورته الخامسة والثلاثين في الفترة من 10 حتى 12 سبتمبر الحالى، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة 200 عارض من أكثر من 22 دولة تمثل كبرى الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

الاحتياجات المصرفية والتمويلية

يظهر البنك من خلال جناحه المشارك بالمعرض بإطلالة مميزة، تعكس حجم التطوير الذي يشهده البنك حالياً في كل قطاعاته، ليتمكن من ممارسه دوره كأكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه وتلبي احتياجاتهم المصرفية والتمويلية.



ويقدم البنك خلال مشاركته في المعرض باقة من أبرز البرامج التمويلية للمزارعين والمنتجين من الأفراد والشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مثل برامج التمويل الزراعي والتي يمنحها البنك للمزارعين والمنتجين بفائدة 5% لتمويل الحاصلات الزراعية أو ما يعرف بالسلف الزراعية وقروض الثروة الحيوانية وتمويل البتلو وتطوير وإنشاء مراكز الألبان والميكنة الزراعية وغيرها.

تيسيرات وتسهيلات ائتمانية

فيما تركز اهتمام الشركات الكبرى والجمعيات الزراعية على البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لاستصلاح الأراضي وزراعة الصوب، وأنظمة الري الحديث وتمويل الطاقة الشمسية والصناعات القائمة على القطاع الزراعي، والتي يمنحها البنك بعائد تنافسي وتسهيلات وتيسيرات كبيرة لتحفيزهم على الإنتاج، بما ينعكس على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ويحقق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.

التنمية الريفية

كما استعرض البنك الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية الريفية، ومساهمته في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري في دعم المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة والشباب لتوفير فرص التشغيل وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب تطوير شبكة فروعه في الريف لتوفير أفضل جودة للخدمات المصرفية والتمويلية بالقرى.

وحرص البنك أن يجعل من جناحه المشارك بالمعرض نموذجاً لوحدة مصرفية تضم عدد من القطاعات المتخصصة، مثل قطاعات ائتمان الشركات وتطوير الأعمال والتجزئة المصرفية والشمول المالي، لاستعراض منتجاته المصرفية والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة.

ويواصل البنك الزراعي المصري طرح البنك باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية خلال معرض صحارى الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح، تأكيداً على تقدير البنك للفلاح المصري ودوره في تحقيق التنمية، كما يوفر خدمات التقدم بطلبات فتح الحسابات ( توفير / جاري / نشاط اقتصادي) مجاناً بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب بالإضافة إلى إصدار بطاقات (ميزة) مجانا لجميع زوار المعرض.