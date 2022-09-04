البنك الزراعي يرفع قرض «باب رزق» إلى 50 ألف جنيه وفترة سداد 3 سنوات

يقدم البنك الزراعي المصري برنامج التمويل متناهي الصغر “مشروعك بايدك ” ، والذي يمثل امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققه برنامج باب رزق في دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والشباب وصغار المزارعين والعاملين في الصناعات الريفية والحرفية، وهم نفس الفئات المستهدفة من البرنامج التمويلي الجديد ” مشروعك بايدك “، وذلك بمناسبة عيد الفلاح.

وقال البنك في بيان اليوم، إن البرنامج الجديد يستهدف مساعدة العملاء الذين استفادوا من باب رزق لاستكمال نجاح مشروعاتهم ونمو حجم أعمالهم من خلال زيادة قيمة التمويل الممنوح لهم ليتراوح بين 25 و50 ألف جنيه بنفس فائدة باب رزق وفترة سداد تصل إلى 3 سنوات.

ويحتفل البنك الزراعي المصري بفعاليات الشمول المالي بمناسبة عيد الفلاح تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويقدم البنك باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لعملائه الحاليين والجدد لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفلاح تأكيداً على أهمية هذه المناسبة في إظهار التقدير للفلاح المصري ودوره في تحقيق التنمية.

حيث يولي البنك الزراعي المصري الاحتفال بعيد الفلاح أهمية خاصة نظراً لأنه البنك المتخصص في تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي وكافة العاملين به ، كما يعتبر البنك الزراعي المصري بنكا للفلاحين وسكان الريف وشريكا استراتيجيا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح يقدم البنك الزراعي المصري مجموعة من الخدمات والمنتجات البنكية المميزة للفلاحين وسكان الريف تستهدف جميعها المساهمة في تحسين مستوى دخل ومعيشة الفلاح وأهل الريف بشكل عام ، تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية ” حياه كريمة ” لتطوير قرى الريف،

كما يتيح البنك لكافة فئات وشرائح المجتمع فتح الحسابات مجاناً بدون أي مصاريف إدارية بالإضافة إلى خدمات اصدار البطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات ميزة بالمجان.

ويمثل برنامج التمويل متناهي الصغر “مشروعك بإيدك” فرصة ذهبية أمام عملاء باب رزق لتطوير وزيادة رأسمال مشروعاتهم دون أي شروط أو إجراءات جديدة، حيث أن البنك لم يشترط على أصحاب تلك المشروعات للحصول على التمويل الجديد سوى الانتظام في سداد قرض باب رزق لمدة لا تقل عن 6 شهور.

ويتمتع الحاصلين على تمويل مشروعك بايدك بعدد من المميزات الإضافية من بينها تحمل البنك لنفقات التأمين على الحياة للعميل خلال مدة التمويل،وحصوله على وثيقة “معاشك بايدك ” بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة ،بالإضافة لفترة سماح لمدة شهرين مع بداية التمويل.

ومن المفاجآت السارة التي أعدها البنك الزراعي المصري للفلاحين في عيدهم – أيضا -اتاحة الحصول على تمويل المحاصيل الزراعية او ما يعرف بـ “السلف الزراعية” إلكترونياً بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية “أجرى مصر” ،للتيسير على المزارعين والحصول على تلك الخدمة بسهولة ،

حيث يمكن للعميل التقدم بطلبه على المنصة الزراعية ويتم إنهاء كافة مراحل وإجراءات الإقراض في الحال بعدها يتم صرف مبلغ القرض للعميل من أي فرع من فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية أو تحويله على كارت ” الفلاح – ميزة” لصرف التمويل المطلوب.

وتمثل السلف الزراعية أحد أبرز أوجه الدعم التي يقدمها البنك الزراعي لدعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل، حيث قام البنك مؤخرا بتحريك مبالغ التمويل لبعض المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى 70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتقليل الأثار الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزراعين وسكان الريف.

وينظم البنك فعاليات توعوية وتثقيفية في كافة فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية للتوعية بأهمية الشمول المالى، ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى ونشر الخدمات المصرفية والتعريف بها وتستهدف الفعاليات زيادة الوعي المالي للمرأة والشباب لتمكين فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن ، واستعراض البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر مثل برنامج باب رزق الذي يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة الريفية .

كما تستهدف الفعاليات تشجيع الحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على فتح الحسابات بدون سجل تجاري للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم .