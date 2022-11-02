البنك الزراعي يرفع الفائدة على الشهادة الدولارية لـ 5%

رفع البنك الزراعي المصري، اليوم الأربعاء، الفائدة على الشهادة الدولارية من 2.25% إلى 5%، ومدتها 3 سنوات، فئة 100 دولار أمريكي، و500 دولار كحد أدنى للشراء.

دورية صرف العائد ربع سنوى

وتعد دورية صرف العائد ربع سنوي، ويتم تاريخ بدء حساب العائد على الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويحق الشراء الأفراد الطبيعيين المصريين البالغين فقط.

وتكون فترة الاسترداد لـ الشهادة الدولارية، بداية من اليوم التالي لمرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

ورأى خبراء مصرفيون ومحللون اقتصاديون، أن السبب الأساسى وراء طرح البنوك شهادات ادخار دولارية بعوائد مرتفعة يعود إلى ارتفاع معدلات السحب فى الفترة الأخيرة، ناهيك عن وجود أزمة حقيقية فيما يتعلق بالسيولة بالعملة الأجنبية.