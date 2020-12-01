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البنك الزراعي يرصد 30 مليون دولار لتطوير البنية التكنولوجية

بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية
فاطمه امام 12:36 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 12:36 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

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قال علاء فاروق رئيس مجلس إدار البنك الزراعي المصري إن مصرفه رصد 30 مليون دولار لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالبنك.

وأضاف فاروق في تصرح خاص لجريدة المال على هامش مؤتمر الناس والبنوك ان التطوير في البنية التكنولوجية يتم حاليًا مع كبري الشركات العالمية.

واشار إلى أن مصرفه يعمل على تطوير 650 فرع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن مصرفه يستهدف زيادة شبكة فروعه إلى 2000 فرع الخمس سنوات المقبلة.

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وأضاف علاء فاروق إن حجم التمويلات الممنوحة من البنك وصلت إلى 43 مليار جنيه، منها 70% ضمن مبادرات البنك المركزي المصري.

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بقلم فاطمه امام

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