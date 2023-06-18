البنك الزراعي يدرس التوسع فى تمويل مشروعاته ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين البنك الزراعي ومحافظة بورسعيد.

رئيس البنك الزراعي ومحافظ بورسعيد

استعرض محافظ بورسعيد مستجدات المشروعات التي تشهدها المحافظة في قطاع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والسمكي، مثنيا على جهود دعم القطاع الزراعى ومشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى ببورسعيد ، والتى شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة وحققت معدلات إنتاج عالية، موجها الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على زيارته للمحافظة، والاستجابة لطلب المحافظة بشأن إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة سهل الطينة للتيسير على المزارعين، فضلا عن تقديم القروض وتمويل المشروعات للمزارعين بأقل فائدة.

وأكد محافظ بورسعيد على أن هناك تعاونا بين المحافظة والبنك الزراعي لتوفير التسهيلات والقروض للمزارعين بما يدعم مشروعات المزارعين ويساهم في تحقيق تنمية بالقطاع الزراعي داخل محافظة بورسعيد ، مشيدا بدور البنك الزراعي في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا)، وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي المصري هو جزء من الدولة المصرية، وأن زيارة بورسعيد جاءت لتلبية احتياجات مزارعي بورسعيد وتوفير الدعم اللازم ، وأشار بأن كل إمكانيات البنك الزراعي متاحة لمزارعي بورسعيد، مضيفًا أنه سيتم التنسيق بين البنك والمحافظة ووزارة الزراعة للتوسع في المشروعات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني.