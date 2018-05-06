البنك الزراعي يجذب 26 ألف عميل جديد بفعاليات الشمول المالي

سيد بدر:قال الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن مصرفه نجح في جذب 26 ألف عميل جديد خلال أسبوع الشمول المالي الذي امتد من 15-30 أبريل الماضي .وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن قيمة الحسابات الجديدة التي تم فتحها للعملاء بلغت نحو 250 مليون جنيه مقابل 10 آلاف عميل بقيمة 50 مليون ج

سيد بدر:

قال الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن مصرفه نجح في جذب 26 ألف عميل جديد خلال أسبوع الشمول المالي الذي امتد من 15-30 أبريل الماضي .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن قيمة الحسابات الجديدة التي تم فتحها للعملاء بلغت نحو 250 مليون جنيه مقابل 10 آلاف عميل بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن البنك سيعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل المستمر مع هؤلاء العملاء لتسويق منتجاته لتحويلهم إلى عملاء نشطين، منوهًا إلى أن البنك يحرص في منتجاته على أن تتسم بالبساطة ليستطيع الفلاح البسيط التعامل معها.

وأطلق البنك المركزي فعاليات الشمول المالي لتمتد إلى أسبوعين خلال العام الجاري بدلا من أسبوع واحد والتي تطلق خلال فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي في إطار جهود البنك المركزي لنشر الخدمات المالية للجميع .