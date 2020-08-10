البنك الزراعي يتيح فتح الحسابات البنكية مجانا لمدة أسبوعين

قال علاء فاروق ، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، إن البنك قرر إتاحة فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير مجاناً دون أية مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى إصدار بطاقات الخصم لهذه الحسابات والبطاقات مسبوقة الدفع (ميزة) مجاناً، وذلك لمدة أسبوعين في الفترة من 9 إلى 24 أغسطس 2020.

يأتي ذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري وتعزيزاً لجهوده في مجال الشمول المالي، وبمناسبة يوم الشباب العالمي.

وأشار علاء فاروق إلى أن دعم الشمول المالى يعتبر من أهم أولويات البنك الزراعى المصرى فى المرحلة الحالية، فالبنك الزراعي المصري يمتلك الكثير من المقومات التي تمكنه من تحقيق استراتيجية للدولة في مجال التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، من خلال امتلاكه أكبر شبكة من الفروع تبلغ أكثر من 1200 فرعاً على امتداد كافة القرى والمراكز بجميع المحافظات.

بالإضافة إلى إمكانياته البشرية من المصرفيين المتخصصين في التمويل الزراعي، فالبنك الزراعي هو الأقرب للجميع والأقدر على فهم وتلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية لأهلنا في كافة ربوع مصر، الأمر الذي سيمكننا من تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.