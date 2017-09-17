البنك الزراعي يتوسع في منح قرض مشروع البتلو

سهير محمد:طالب أهالي مركز إدفو بمحافظة أسوان البنك الزراعي المصري تخصيص حصة لقرى محافظة أسوان من قروض مشروع البتلو الذى أطلقته وزارة الزراعة من خلال البنك الزراعى المصرى, كما طالبوا بزيادة قيمة التمويل لمشروع البتلو إلي 20 ألف جنيه للرأس الواحدة بدلا من ١٥ ألف جنيه بقروض مشروع البتلو، وذلك تماشيا

سهير محمد:

طالب أهالي مركز إدفو بمحافظة أسوان البنك الزراعي المصري تخصيص حصة لقرى محافظة أسوان من قروض مشروع البتلو الذى أطلقته وزارة الزراعة من خلال البنك الزراعى المصرى, كما طالبوا بزيادة قيمة التمويل لمشروع البتلو إلي 20 ألف جنيه للرأس الواحدة بدلا من ١٥ ألف جنيه بقروض مشروع البتلو، وذلك تماشيا مع ارتفاع الأسعار.



وأكد جمال السمان، المدير الإقليمي للبنك الزراعي المصري بأسوان أن الدولة عبر هذه المبادرة تمنح صغار المربين ومنشآت التسمين والجمعيات تمويلا ميسرا لتسهيل شراء رؤوس ماشية أو شراء أعلافها بمنح قروض بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين، تسلم على أربعة دفعات، كل دفعة بـ100 الف جنيه، وكل منها تمول شراء 10 رؤوس بحد أقصى، وتشترط أن يمول البنك 75% فقط من قيمة الشراء لرؤوس الأبقار والجاموس.

ويتم تعريف الشباب بالتيسيرات والمزايا المقدمة لهم للحصول علي قروض مشروع البتلو وآلية الصرف والتأمين علي الماشية ضد مخاطر النفوق والذبح الاضطرارى والسرقة والحريق والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لاستخدامها فى الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية، فضلا عن استعراض سبل معالجة مشكلات المتعثرين بالبنك لتسهيل حصولهم على قروض جديدة.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية الثانية ضمن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية بعنوان، “خطوة بخطوة.. كيف تحصل علي قرض البتلو?” بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى فرع أسوان.

ومن جانبه قال عبدالله أبو الحمد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دعم الإعلام المحلي والتنمية الإنسانية، إن المبادرة تؤكد الدور الايجابي للمجتمع المدني في تبني وحل القضايا المجتمعية بالشراكة مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة.



وأضاف أن تلك الندوة تنظمها المؤسسة جاءت بناء علي طلب أبناء مركز إدفو بعد نجاح الندوة الأولي التي عقدناها بقرية بنبان بدراو والتي نتج عنها إقبالا كبيرا من شباب المربين والمزارعين علي تلك القروض والذي أكدته طلبات الإقراض التي قدمت للبنك حتي الآن لأننا نركز علي التعريف بمبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها تمويل مشروعات الثروة الحيوانية مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الزراعي بالصعيد، ومنها مشروع البتلو لرفع الكفاءة الإنتاجية للحوم الحمراء والسيطرة علي جنون أسعار اللحوم والذي ظهر جليا في عيد الأضحي ومحاولة سد الفجوة والحد من استيراد ما يقرب من 650 ألف طن لحوم سنويًّا، إضافة لاستعراض سبل معالجة مشكلات المتعثرين بالبنك من خلال اللقاء المباشر بين العملاء وقيادات البنك الزراعي.

وتابع أن المؤسسة عبر هذه المبادرة بصدد إقامة مزيد من الندوات التعريفية، بكل القرى والمراكز ومناطق الاستصلاح بالمحافظة، ليستفيد منها صغار المزارعين وشباب الخريجين.لتحقيق التمكين الاقتصادي لشباب المحافظة.