البنك الزراعي يبدأ حملة ترويجية لتنشيط العمليات المصرفية

سيد بدرقال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن حملة "حول على الزراعي" التي أطلقها البنك في الطرقات خلال الفترة الماضية، تستهدف تغيير الصورة الذهنية للبنك لدى المواطن المصري وعرضه بصورة أفضل، وبث رسائل متتالية لعملاء البنك وغيرهم من المواطنين .وأشار في تصريحات لـ"المال" إلى أن الفترة ال

سيد بدر

قال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن حملة “حول على الزراعي” التي أطلقها البنك في الطرقات خلال الفترة الماضية، تستهدف تغيير الصورة الذهنية للبنك لدى المواطن المصري وعرضه بصورة أفضل، وبث رسائل متتالية لعملاء البنك وغيرهم من المواطنين .

وأشار في تصريحات لـ”المال” إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عرض مزيد من الرسائل التي تتعلق بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك ودوره في تنمية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن هذه الحملة تتماشى مع خطة إعادة هيكلة البنك وسعيه للتطور للقياد بدوره في التنمية الاقتصادية بالدولة والتغلب على المشكلات التي كانت تواجهه خلال الفترة الماضية .

وأوضح أن الحملة الترويجية مستمرة خلال شهر رمضان وسيتم بث رسائل إعلامية عبر الوسائل المرئية للوصول لأكبر قدر من المواطنين، وترسيخ العلامة التجارية للبنك لديهم .

وخلال الشهور الماضية تم اعتماد القانون الجديد للبنك الزراعي الذي يضم فرعيه قبلي وبحري والمقر الرئيسي ضمن كيان مصرفي واحد وتغيير العلامة التجارية لتصبح البنك الزراعي المصري وليس بنك التنمية والائتمان الزراعي.

كما تلقى البنك دعم من البنك المركزي بقيمة 6.5 مليار جنيه في صورة وديعة مساندة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة .