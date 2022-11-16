البنك الزراعي يبحث مع وفد الفلاحين عدة قضايا شائكة

عقدت أمانة الفلاحين المركزية بحزب مصر أكتوبر بقيادة المحاسب وليد قوطة أمين التنظيم المركزي للحزب، والنقيب النوبي أبو اللوز الأمين العام لأمانة الفلاحين المركزية، ووفد من أمانة الفلاحين، لقاءً مع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين حزب مصر أكتوبر والبنك الزراعي المصري ودعم مزارعي قصب السكر.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من القضايا الشائكة التى تخص قطاع كبير من الفلاحين، وتنفيذ العديد من البرامج الزراعية، وإعداد خطط عمل ملموسة للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الفلاحين.

وتطرق اللقاء إلى أوجه الدعم التى يقدمها البنك الزراعي منها تسهيلات الدعم المالي، والتعثرات المالية لدى صغار الفلاحين، والمشروعات الزراعية المدعومة من البنك، منها الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والزراعات المحمية، وبنجر السكر، وقصب السكر.

ومن جانبه أكد المحاسب وليد قوطه أمين التنظيم المركزي لحزب مصر أكتوبر، أن الحزب يولي اهتمامًا شديدًا بقضايا الفلاحين، وداعمًا رئيسيًا له، موضحًا أن الحزب لديه خطة عمل لتنفيذ بعض المشروعات الزراعية التي تساعد في النهوض بالقطاع الزراعي.

وأضاف قوطة أن البنك الزراعي يقدم العديد من التسهيلات والدعم للفلاحين، موضحًا أن البنك لديه قيادات لها تاريخ من العمل المصرفي. وأشاد النقيب النوبي أبو اللوز الأمين العام لأمانة الفلاحين المركزية بحزب مصر أكتوبر، أن البنك الزراعي يقف دائمًا بجانب الفلاحين ويقدم العديد من التسهيلات التمويلية للمشروعات الزراعية، موضحًا أن البنك به قيادات حكيمة ورشيدة تهتم بقضايا الفلاحين للحد من وجود أية مشاكل تمس قطاع الفلاحين.

حضر اللقاء سامي عبدالصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري، والدكتور سيد سعد، والحاج على هدهد الأمناء العام المساعدين لأمانة الفلاحين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام لحزب مصر أكتوبر، لعقد العديد من اللقاءات مع المسئولين لطرح كافة القضايا التى تمس الشارع المصري.