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البنك الزراعي يؤجل أقساط قروض الموظفين 3 شهور أخرى تنتهي في أغسطس

قرر مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تأجيل أقساط قروض العاملين بالبنك 3 شهور تنتهي في أغسطس المقبل تزامنا مع أزمة كورونا . وحصلت "المال" على خطاب البنك الموجه للعاملين بالموافقة على تجديد تأجيل أقساط القروض لثلاثة أشهر أخرى بعدما تم…

سيد بدر 12:45 ص, الخميس, 4 يونيو 20 12:45 ص, الخميس, 4 يونيو 20

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قرر مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تأجيل أقساط قروض العاملين بالبنك 3 شهور تنتهي في أغسطس المقبل تزامنا مع أزمة كورونا .

وحصلت “المال” على خطاب البنك الموجه للعاملين بالموافقة على تجديد تأجيل أقساط القروض لثلاثة أشهر أخرى بعدما تم التأجيل خلال شهور مارس وأبريل ومايو .

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا ومبادرة منذ نحو شهرين بإلزام البنوك بتأجيل كافة أقساط القروض بالنسبة للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم احتساب أي غرامات تأخير والاكتفاء بالفائدة التي يتم جمعها طوال الفترة وإعادة جدولتها على مدة القرض .

وسجلت محفظة قروض البنوك بنهاية فبراير الماضي نحو 1.892 تريليون جنيه مقابل 1.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه .

وكان البنك المركزي خفض الفائدة على مبادرة تمويل الصناعة إلى 8% بدلا من 10% وضم إليها المقاولات والتسهيلات التي يتم منحها لصرف رواتب الموظفين، كما خفض فائدة مبادرة السياحة والإسكان المتوسط إلى 8% أيضًا.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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