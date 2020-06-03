البنك الزراعي يؤجل أقساط قروض الموظفين 3 شهور أخرى تنتهي في أغسطس

قرر مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تأجيل أقساط قروض العاملين بالبنك 3 شهور تنتهي في أغسطس المقبل تزامنا مع أزمة كورونا . وحصلت "المال" على خطاب البنك الموجه للعاملين بالموافقة على تجديد تأجيل أقساط القروض لثلاثة أشهر أخرى بعدما تم…

قرر مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تأجيل أقساط قروض العاملين بالبنك 3 شهور تنتهي في أغسطس المقبل تزامنا مع أزمة كورونا .

وحصلت “المال” على خطاب البنك الموجه للعاملين بالموافقة على تجديد تأجيل أقساط القروض لثلاثة أشهر أخرى بعدما تم التأجيل خلال شهور مارس وأبريل ومايو .

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا ومبادرة منذ نحو شهرين بإلزام البنوك بتأجيل كافة أقساط القروض بالنسبة للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم احتساب أي غرامات تأخير والاكتفاء بالفائدة التي يتم جمعها طوال الفترة وإعادة جدولتها على مدة القرض .

وسجلت محفظة قروض البنوك بنهاية فبراير الماضي نحو 1.892 تريليون جنيه مقابل 1.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه .

وكان البنك المركزي خفض الفائدة على مبادرة تمويل الصناعة إلى 8% بدلا من 10% وضم إليها المقاولات والتسهيلات التي يتم منحها لصرف رواتب الموظفين، كما خفض فائدة مبادرة السياحة والإسكان المتوسط إلى 8% أيضًا.