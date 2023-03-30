البنك الزراعي : «قوافل الخير» تجوب 7 محافظات لتوزيع المساهمات الغذائية

أطلق

المسئولية المجتمعية لـ البنك الزراعي المصري

مبادرة قوافل الخير، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في كافة محافظات الجمهورية ، لتوزيع كراتين رمضان على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية، وتخفيف العبء عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان.وواصلت قافلة الخير مسيرتها لتجوب 7 محافظات، لتصل إلى القرى والتجمعات البدوية في محافظتي شمال سيناء ومطروح في محافظات الصعيد والدلتا خلال شهر رمضان .



يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة .

البنك الزراعي المصري





وخلال اللقاءات أكد سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة على أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضح ، أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية سواء بتوزيع كراتين رمضان أو قسائم شراء مواد غذائية صادرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين تسلم للمستحقين ليقوموا بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاتهم من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية .

ومن أقصى جنوب مصر وتحديدًا من مدينة أسوان ، انطلقت قوافل الخير لتجوب كافة قرى المحافظة خاصة في قرى حياة كريمة في مراكز “أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة “لتصل لآلاف الأسر الأكثر احتياجاً لتوفير احتياجاتهم من المواد التموينية والسلع الغذائية الضرورية، وذلك بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الاستاذ محمد شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية وممثلي المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان .

ومن أسوان إلى الأقصر حيث تابع البنك الزراعي المصري توزيع كراتين رمضان من السلع الغذائية والمواد التموينية لتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا في كافة قرى المحافظة بحضور الاستاذ محمد شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الاقصر .



وحرص ممثلي البنك الزراعي المصري على التأكيد على رسالة البنك من وراء تلك القوافل وهي دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساندة جهود الدولة في تلبية متطلبات الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، فضلا عن الدور التنموي للبنك في توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر لأهالي سيناء خاصة المراة السيناوية لتمكينها اقتصاديا وتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير فرص العمل .