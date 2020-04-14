البنك الزراعي : صرف 33.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى الآن

كشف البنك الزراعي حجم ما تم صرفه على منحة العمالة غير المنتظمة

أكد تقرير صادر عن البنك الزراعي أن مايزيد عن 67 ألف مواطن قاموا بصرف منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة من البنك الزراعي خلال يومين بقيمة 33.5مليون جنيه .

صرح المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن عمليات صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة جارية علي قدم وساق مع اخذ اعتبارات التباعد الاجتماعي بين المستفيدين خلال انتظار دورهم في الفروع علي مستوي الجمهورية البالغة 1200 فرع .

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،في تصريحات له أمس إنه أجرى جولة واسعة في 4 محافظات وتفقد من خلالها أكثر من 12 منفذا من مكاتب البريد والمدارس وفروع البنك الزراعى المصرى، مشيرا إلى أنه وجد أن عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة تسير بشكل مُرضٍ جداً.

وأضاف،الوزير أن المواطنين يجلسون بشكل متباعد، ونظام يليق بالمواطن المصرى ويراعى الحالة الحالية، حيث هناك ميكنة كاملة لعملية الصرف، ويتوجه المواطن للمنفذ، كما يتم فتح حساب له عبر البريد أو البنك الزراعى المصرى، وأن الدفعتين التاليتين تصرف من خلال إيداع المبلغ في حسابات المواطن.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك أكثر من 90 ألف شخص صرفوا المنحة حتى الآن، موضحاً أن المتخلفين ممن وصلت لهم رسالة حقهم محفوظ وسيتم إبلاغهم بموعد صرف جديد في الأيام المقبلة.

وأكد وزير الاتصالات، أنه لن يسمح للدخول لمن يحمل رسالة خاصة باليوم الذى يتم الصرف فيه، مشيرا إلى أن المواطنين على وعى بالظروف الحالية، حيث هناك التزام بالجلوس على مسافات متباعدة، وكذلك الكمامة.