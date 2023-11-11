البنك الزراعي المصري يطلق مبادرته الوطنية « إيد بأيد .. لمستقبل الوطن»

انطلقت اليوم من محافظة الدقهلية فعاليات المبادرة الوطنية ” إيد بأيد .. لمستقبل الوطن” التي يطلقها في كافة محافظات الجمهورية، لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”، وذلك من أجل تطوير وتنمية الريف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

وبهذه المناسبة، نظم البنك مؤتمرا جماهيريا في قصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وشهد المؤتمر الإعلان عن المساهمات العينية التي يقدمها البنك ويستفيد منها آلاف الأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الدقهلية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

وحضر المؤتمر سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وعبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا، وعدد من قيادات البنك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.