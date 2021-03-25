البنك الزراعي المصري يطلب شراء 3318 مترا في المنيا الجديدة

أظهرت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم البنك الزراعي المصري، لشراء قطعة أرض، مساحتها 3318م2، بمدينة المنيا الجديدة، بالجزء الواقع داخل منطقة 24 بمركز خدمات المدينة.

وحصلت “المال” على كشف بنتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة، لهيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 1 فبراير حتى 15 فبراير لقطع الأراضي، أقل من 5 أفدنة بنظام المظاريف المغلقة.

واطلعت على نسخة من مستندات المجتمعات العمرانية، والتي تضمنت نتيجة الفض الفني للشركات المتقدمة لشراء قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري.

وأوضحت مستندات المجتمعات العمرانية، تحديد يوم 30 مارس الحالي، لفتح المظاريف المالية، بقطاع الشئون العقارية بمقر الهيئة، تمهيدًا للإعلان عن الشركة الفائزة بقطعة الأرض فى مدينة القاهرة الجديدة.

تم إنشاء مدينة المنيا الجديدة بموجب القرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنه 1986 وبدأ العمل بها فعليا سنة 1991 وتم تعديل كردون المدينة بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2004.

وعلى قرار رئيس الجمهورية لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة 4940.24 فدان للغابات الشجرية وقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015 م بشان إعادة تخصيص مساحة 1522 فدان لمدينة المنيا الجديدة.

وتقع المدينة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة، وتبعد عن القاهرة 250 كم.