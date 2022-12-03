البنك الزراعي المصري يطرح مبنى في الإسكندرية أمام القنصليات والبنوك

حدد البنك الزراعي المصري 13 ديسمبر الجاري، موعدا لبيع أراضي تابعة له بشارع طريق الحرية ” أهم محاور محافظة الاسكندرية” والتي تقع على مساحة 1210 متر مربع.

وأشار البنك الزراعي المصري، عبر منشور صادر عنه ” اطلعت عليه المال “، أن المبنى يصلح كمبنى تجاري واداري للسفارات والقنصليات والبنوك والذي تم إدراجه ضمن مجلد الحفاظ على التراث المعماري بمحافظة الاسكندرية، ضمن القرار رقم 278 لسنة 2008 تحت كود رقم 1800.

وحسب مصادر مطلعة فان البنك يستهدف بيع عددا من الأراضي الغير مستغلة خلال الفترة الراهنة بعددا من المحافظات.

وأكدت انه تم طرح بيع أرض شونة السنبلاوين على مساحة 10 ألآف متر مربع، بالاضافة الى بيع مستودع دقادوس 3.8 ألف متر مربع .

كان قد طرح البنك الزراعى المصرى مؤخرا عددًا من المساحات المملوكة له للبيع، بمساحة تزيد على 33 ألف متر مربع، وفقًا لمصادر قريبة الصلة من البنك.

وتقع الأراضى فى 4 محافظات، تضم الإسكندرية، البجيرة والدقهلية والغربية، وكانت عبارة عن شون غير مستغلة.

وتبلغ مساحة الشون التى تم طرحها فى محافظة الإسكندرية – التى تعد أكبرها من حيث المساحة- 17 ألف متر مربع، وتقع على طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوى.

أما شونة محافظة البحيرة فتقع على مساحة 11 ألف متر مربع، بجوار فرع المحكمة بمحافظة البحيرة والمعروفة بشونة إدكو، بينما تقع الثالثة فى الغربية، والمعروفة بالدفرة، ومساحتها 3 آلاف متر، أما الرابعة فتوجد فى الدقهلية، وتعرف بشونة طلخا على مساحة 2.3 ألف متر.

ويعد البنك الزراعى المصرى أكبر البنوك امتلاكًا للفروع فى القطاع المصرفى المصرى، بعدد 1150 فرعًا بالمحافظات.