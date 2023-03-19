البنك الزراعي المصري يسهم في تجهيز 25 عروسة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة

مبادرة قوافل الخير

، عن توزيع الأجهزة الكهربائية على 25 شابا وفتاة من أبناء جنوب سيناء المقبلين على الزواج ضمن المسؤولية المجتمعية للبنك؛ للمساهمة في تيسير زواج الفتيات والتخفيف عن كاهل أسرهم لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج والحد من آثارها السلبية.

كما دشن البنك الزراعي المصري مبادرة قوافل الخير التي يطلقها البنك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في جميع محافظات الجمهورية، لتوزيع كراتين رمضان من السلع الغذائية لتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت المحطة الأولى لقافلة الخير من مدينة الطور لتجوب كل المدن والقرى والتجمعات البدوية في محافظة جنوب سيناء، حيث قام البنك في طور سيناء بتوزيع المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، لتخفيف العبء عنهم مع حلول شهر رمضان المبارك.

وعن جهود البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجا في جنوب سيناء وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر لقيادات البنك لدعمه المستمر لمواطني جنوب سيناء وحرصه على تقديم يد العون لأبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجًا، سواء من خلال تقديم المساعدات لتيسير زواج الفتيات المقبلات على الزواج، أو توزيع السلع الغذائية على المستحقين، إضافة لدور البنك في تقديم التسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحفيزهم على العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد فودة أنه جرى اختيار الفتيات بناءً على عدد من الشروط والضوابط من قبل مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك ضمن مسئوليته المجتمعية على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية.

وأوضح أن البنك أطلق مبادرة قوافل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وهي عبارة عن سيارات محملة بالسلع الغذائية وكراتين رمضان تجوب محافظات الجمهورية و توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في تلك المحافظات.

وأكد أن البنك يركز حاليا بشكل كبير على المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح إضافة لمحافظات الصعيد والدلتا لتحقيق التكافل الاجتماعي مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع اطلاق مبادرة كتف في كتف.