البنك الزراعي المصري يتكفل بتوفير جهاز 60 شابًا وفتاة من أبناء بورسعيد

أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن مبادرة “إيد بإيد” التى أطلقها حزب مستقبل وطن، هي مبادرة يسهم فيها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.

وأكد رئيس البنك الزراعي بأنه سيتم توزيع عدد 20 جهاز عروسة خلال الشهر القادم كهدية من البنك لأبناء المحافظة

وشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، واللواء علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم صباحا، فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري لدعم الأسر محدودة الدخل وتجهيز العرائس في إطار مبادرة «إيد بأيد لمستقبل الوطن»، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ و الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري.

وقام محافظ بورسعيد و رئيس البنك الزراعي بتسليم، مساعدات زواج لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية (غسالة و ثلاجة وبوتاجاز) ، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة بورسعيد وحزب مستقبل وطن.

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المراة والشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثن أحدا من تقديم الدعم إذا كان دعما صحيا او اجتماعيا او ثقافيا وغيره من أشكال الدعم.

وقدم محافظ بورسعيد التحية لعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ.

وأشاد بالدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري، وجهود الدولة المصرية في ظل المرحلة الراهنة و تداعياتها الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع ، كما هنأ المحافظ الشباب والفتيات المقبلين على الزواج متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وموفقة.

و توجه النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لمحافظ بورسعيد، و الشكر لرئيس البنك الزراعي المصري، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على التعاون المثمر، في تنفيذ المبادرة، مؤكدا أنها تمس كل عائلات مصر و تم تنفيذها في العديد من المحافظات.