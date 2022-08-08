البنك الزراعي المصري يتعاون مع شركة الفيوم لتمويل مزراعي بنجر السكر

وقع البنك الزراعي المصري وشركة الفيوم لصناعة السكر بروتوكول تعاون لتمويل مزارعى بنجر السكر في محافظة الفيوم.

شهد التوقيع البروتوكول كل من أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بحضور محمد عماد نائب المحافظ ، سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك.

ووقع البروتوكول فتحي رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، وهشام نجم الرئيس التنفيذي لمجموعة مخاطر ائتمان الشركات بالبنك.

ويمثل البروتوكول تعاونا ثلاثيا بين البنك والشركة ومزراعي البنجر في إطارسعي البنك للتوسع في الزراعة التعاقدية بما ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى دخل صغار المزارعين .

يأتي ذلك في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بكافة المحافظات وتوفير التمويل اللازم للانتاج الزراعي ودعم صغار المزراعين والمساهمة في دعم وتمويل الصناعات الغذائية الاستراتيجية لتعظيم مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي .

وعلى هامش توقيع البروتوكول ثمن الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم جهود البنك الزراعي المصري للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة الفيوم ،والدور الكبير الذي يقوم به البنك في دعم القطاع الزراعي ورفع مستوى معيشة صغار المزراعين.

وأكد أن التعاون بين المحافظة والبنك يشمل العديد من المجالات لاسيما ما يتعلق بتنمية القطاع الزراعي في المحافظة بشكل عام ،وتشجيع المزارعين للتحول لنظم الري الحديث ،مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على الاستفادة من إمكانياتها بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها بالتعاون مع البنك الزراعي، لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري،حرص البنك على تعظيم مساهمته فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة الفيوم نظرًا لانها من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية متفردة، مشيراً أن البنك يسعي لتمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح ان بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع شركة الفيوم لصناعة السكر ياتي في إطار سعي البنك للتوسع في تمويل الزراعة التعاقدية بهدف دعم صغار المزراعين وتحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الانتاج وخدمة المحصول بما ينعكس على زيادة الانتاجية وفي الوقت نفسه يدعم الصناعات الغذائية الاستراتيجية مثل صناعة السكر التي تعتمد في المقام الاول على الانتاج الزراعي من محاصيل مثل بنجر السكر وقصب السكر .

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يمثل عقداً ثلاثياً بين البنك والمزراع والمصنع بموجبه يقوم البنك بمنح صغار المزراعين التمويل اللازم لمساعدتهم على الزراعة وخدمة الأرض والمحصول على أن يقوم المزراع بتوريد المحصول الذي تتم زراعته للمصنع وفق المواصفات والمعايير التي يضعها المصنع .

وقال صلاح فتحي رئيس شركة الفيوم لصناعة السكر أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون تشجيع المزراعين على التوسع في زراعة البنجر، وزيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة لرفع قدرات شركة السكر ضمن أهدافها لتحديث معدات المصنع لمضاعفة انتاجيته، خاصة مُعظم إنتاج الشركة يتم استهلاكه محليًا، ويغطي حِصة كبيرة من احتياجات وزارة التموين .

ووجه الشكر للبنك الزراعي المصري ،على تعاونه الكبير لإبرام هذا البروتوكول الذي يدعم الانتاج المحلي من السكر ،ويرفع مستوى معيشة صغار المزراعين بالفيوم .