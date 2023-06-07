البنك الزراعي: مزاد علنى لطرح أراض للبيع في المحافظات

حدد البنك الزراعي المصري عددا من الجلسات لبيع عددا من الأراضي التابعة للبنك في نطاق عددا من المحافظات، أهمها كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبعض محافظات الصعيد، وذلك ضمن خطة الاستفادة من اصول البنك.

وحسب مصادر مطلعة، فان تلك المساحات التي تقع في نطاق محافظة كفر الشيخ تقع على مساحة تصل الى قرابة 27.5 ألف متر مربع، والتي تعد صالحة للاستثمار العقاري.

كما تقرر بيع شونة أدكو في نطاق محافظة البحيرة، والتابعة للبنك على مساحة تصل الى 11 ألف متر مربع، علاوة على بيع أرض زراعية بمركز ابو المطامير على مساحة 9 أفدنة، ووحدة مصرفية بأبو حمص على مساحة 600 متر مربع.

كما تقرر بيع مساحة 750 متر مربع بالشرقية بمركز هيهيا، بالاضافة الى 2153 متر مربع بمركز منيا القمح، بالاضافة الى شونة الروضة بدمياط على مساحة 2700 متر مربع ، فضلا عن مساحة 2300 متر مربع بالدقهلية.

فيما تقرر بيع مساحات مختلفة في نطاق محافظة المنيا على مساحة تصل الى 10.6 ألف متر مربع، موزعة على 7 مساحات معظمها عبارة عن مخازن.

كما تقرر بيع مساحة أرض ناحية الشيخ عيسى على مساحة 1314 متر مربع ، بالاضافة الى بيع منطقة مركز أرمنت بالاقصر على مساحة 3325 متر مربع.

ومن المقرر أن يتم عقد بيع مزاد بيع أراضي مختلفة بمحافظة المنوفية على مساحة تصل إلى قرابة 11 ألف متر مربع .

كما تقرر بيع مشروع ثروة حيوانية في نطاق محافظة البحيرة على مساحة 25.5 ألف متر مربع، بالاضافة الى بيع أراضي زراعية تصل الى 29 فدان في نطاق مركز أبو حمص، علاوة على بيع أرض زراعية بمركز قويسنا على مساحة 11 فدان.