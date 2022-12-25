البنك الزراعي: ارتفاع حجم محفظة القروض إلى 63 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي

كشف البنك الزراعي ارتفاع حجم محفظة القروض لتسجل 63.038 مليار جنيه وفقا لـ محفظة الإئتمان في 30 نوفمبر 2022، بنسبة تطور بلغت 12 % بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر 2021 والتي كانت تقدر بنحو 56.3 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 536.432 عميل .

نتائج أعمال البنك الزراعي المصري

وخلال عام 2022 حقق البنك معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله نتيجة السياسات الجديدة التي أتخذها البنك برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة والتي انعكست بشكل كبير على تطور أعمال البنك.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 73 % من محفظة القروض نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ،حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها بنهاية نوفمبر 2022 نحو 440.684 مشروع للأفراد والشركات حصلت على تمويلات بقيمة 32.947 مليار جنيه .

وكثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الإستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري “المليون ونصف فدان ” والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي .