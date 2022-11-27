البنك الزراعي: إطلاق تطبيق محفظة Wallet Agri قريبا على الهواتف المحمولة

كشف البنك الزراعي خلال المعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2022 في دورته السادسة والعشرين بمركز مصر للمعارض الدولية، عن تطبيق محفظة الزراعي Wallet Agri والتي تمثل أول منتج رقمي يعتزم البنك الزراعي المصري إطلاقه قريبا على الهواتف المحمولة.

محفظة الزراعي أسهل وسيلة دفع إلكترونية

وتعتبر محفظة الزراعي أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعملاء تنفيذ كافة معاملاتهم بسهولة وأمان حيث يمكن للعميل استقبال وتحويل أي مبالغ مالية من وإلى أي محفظة إلكترونية في مصر فضلا عن إمكانية سداد الفواتير والالتزامات والشراء أون لاين في أي وقت ومن أي مكان وتعتبر أول محفظة تتيح للعملاء دفع رسوم الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية بمنتهى السهولة.

كما يستعرض البنك الخدمات التمويلية الإلكترونية التي يقدمها عبر منصة ” أجرى مصر” بالتعاون مع شركة e-aswaq والتي تعتبر أول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى حيث أن البنك الزراعي المصري يعتبر أول بنك في مصر يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل .

تتيح المنصة الزراعية للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على جميع أنواع القروض الزراعية المقدمة من البنك الزراعي المصري عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني حيث يستطيع التقدم بطلب للحصول على قرض من البنك الزراعي باستخدام المنصة فى أي وقت ومن أى مكان بكل سهوله ويتم دراسة الطلب أيضا إلكترونيا ثم يتم إضافة مبلغ القرض الي كارت الفلاح “ميزة”.