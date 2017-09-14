البنك الزراعى ينجح فى تسوية مديونيات بمليار جنيه

أحمد الدسوقىنجح البنك الزراعى المصرى فى تسوية مديونيات متعثرة تتعدى قيمتها المليار جنيه منذ تولى الإدارة الجديدة مهام عملها رسمياً، فى مارس 2016 برئاسة السيد القصير.وقالت مصادر، إن البنك يتفاوض بشكل يومى مع العملاء المتعثرين للحصول على مستحقاته.ولفتت إلى أن الإدارة الجديدة نجحت فى تسوية ديون ب

أحمد الدسوقى

نجح البنك الزراعى المصرى فى تسوية مديونيات متعثرة تتعدى قيمتها المليار جنيه منذ تولى الإدارة الجديدة مهام عملها رسمياً، فى مارس 2016 برئاسة السيد القصير.

وقالت مصادر، إن البنك يتفاوض بشكل يومى مع العملاء المتعثرين للحصول على مستحقاته.

ولفتت إلى أن الإدارة الجديدة نجحت فى تسوية ديون بقيمة 600 مليون جنيه، فى الفترة من مارس 2016 وحتى مارس 2017، أى خلال عام واحد، مشيرة إلى أنه تمت تسوية مديونيات بأكثر من 400 مليون جنيه منذ إبريل الماضى.

وبحسب تصريحات سابقة للسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك، فإن مصرفه يسعى لخفض نسبة التعثر بواقع %5 لتصل إلى %10، مقابل %15 حاليًّا من إجمالى محفظة القروض التى تقدر بـ 22 مليار جنيه خلال العام المقبل.

فى سياق متصل، قالت المصادر إن البنك بدأ المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها “المركزى” فى عام 2014، مؤكدة أن لديه خطة للتوسع فى تلك المبادرة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة بعد الدخول رسمياً تحت مظلة المركزى.

وتوقعت المصادر إقبالًا كبيراً من العملاء على قروض التمويل العقارى، خاصة أن السوق ما زالت بحاجة قوية إلى هذا النوع من التمويل.

وأطلق البنك المركزى فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط القطاع، وذلك بفائدة 7 % لمحدودى الدخل، و8 % لمتوسطى الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقارى، وإتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة.

وأتاح «المركزى» مطلع العام الحالى، شرائح جديدة ضمن المبادرة لتمويلها، وأدخل فى فبراير 2016 عدة تعديلات، تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة، بسعر عائد سنوى متناقص بلغ 5 %، بدلاً من %7.

كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص، أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 % سنويا أيضا، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.