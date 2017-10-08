البنك الزراعى يكلف مكتبًا مصريًا بإجراء إعادة الهيكلة

القصير: لن نتخلى عن أى عامل بالبنك خلال العمليةأحمد الدسوقى قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إنه تم تكليف مكتب مصرى لإجراء إعادة الهيكلة بالبنك.وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على هامش توقيع عقد مع جهاز المشروعات الصغيرة بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه، إلى أن المكتب بدأ با

القصير: لن نتخلى عن أى عامل بالبنك خلال العملية





أحمد الدسوقى

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إنه تم تكليف مكتب مصرى لإجراء إعادة الهيكلة بالبنك.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، على هامش توقيع عقد مع جهاز المشروعات الصغيرة بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه، إلى أن المكتب بدأ بالفعل عمله، وسيستغرق عدة شهور.

ولفت إلى أن المكتب سيكون مسؤولًا عن تحديد الفجوة التمويلية بالبنك، لتقديمها للبنك المركزى للحصول على قرض مساند جديد، بعد الحصول على قرض مساند بقيمة ٢.٥ مليار جنيه، مؤكدا أن المركزى لن يمانع فى تقديم الدعم للبنك الزراعى، ولكن بناءً على معلومات.

وفى سياق متصل، أكد القصير أن البنك الزراعى لن يتخلى عن أى عامل بالبنك خلال إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع كفاءة العاملين بالبنك خلال الفترة المقبلة.