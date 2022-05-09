«البنك الزراعى» يضخ أكثر من 6.6 مليار جنيه فى «المشروع القومى لإحياء البتلو» بنهاية أبريل 2022

قال سامى عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعى المصري، إن حجم تمويلات البنك ضمن مبادرة المشروع القومى لإعادة إحياء البتلو بلغ 6.688 مليار جنيه بنهاية أبريل المنقضى.

وأضاف عبد الصادق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عدد المستفيدين من هذه التمويلات وصل إلى نحو 40356 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد على 447.592 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

وأشار إلى أن البنك قام بضخ نحو 326 مليون جنيه لتمويل شراء 18291 رأس ماشية ضمن المشروع القومى لإعادة إحياء البتلو خلال شهر أبريل فقط، فيما بلغت قيمة التمويلات منذ يناير حتى أبريل من العام الجارى 430.730 مليون جنيه.

وأوضح أن رؤوس الماشية التى تم تمويلها تنوعت بين أبقار مستوردة من أجل الإنتاج وتحسين السلالات وبين رؤوس ماشية محلية.

ولفت إلى أن عدد رؤوس الماشية المستوردة بغرض إنتاج وإدرار الألبان بلغ 368، فيما بلغ عدد المستوردة بهدف التسمين 6225 رأسا، بينما سجل عدد رؤوس الماشية المحلية 11698.

وأكد أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط من أجل التمويل، أبرزها أن تكون الحيوانات المستهدف شراؤها حاصلة على الرقم القومي، كما يتم إتاحة التمويل بموجب فاتورة من المزارع أو الموردين.

ويهدف مشروع البتلو إلى تقديم قروض ميسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس المواشى والاستفادة منهم لتحقيق عدة منافع للمربى وللسوق المحلية، وبالتالى يستفيد منها المواطن الذى ستطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن إجمالى ما تم تمويله لإعادة إحياء المشروع القومى للبتلو بلغ أكثر من 6.4 مليار جنيه حتى فبراير الماضى لحوالى 38700 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد على 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة كما تم توفير ومنح قرض بفائدة %5 للمربين بغرض التسمين من خلال فروع البنك الزراعى المصرى بجميع محافظات الجمهورية.