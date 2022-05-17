البنك الزراعى يسدد 2.1 مليار جنيه للفلاحين مقابل توريد القمح

قال سامى عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعى المصرى -فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن قيمة المستحقات التى سددها مصرفه للمزارعين مقابل توريد القمح بلغت 2.159 مليار جنيه حتى منتصف مايو الجارى.

وأضاف أن إجمالى ما تم توريده لشون البنك الزراعى حتى 15 مايو بلغ نحو 366.653 طن قمح مقارنة مع نحو 315.361 طنا تم توريدها خلال الفترة المقابلة من 2021 .

وكان البنك الزرعى المصرى، أعلن فى وقت سابق إنهاء استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى 2022 إذ تواصل الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع التابعة له، والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية استقبال القمح المحلى من الفلاحين، تنفيذاً لتوجهات الدولة بتهيئة كل السبل لإنجاح موسم التوريد، واستقبال كل الأقماح المورَّدة شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات والشروط.

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن مصرفه أتم استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى وتوفير جميع مقومات النجاح له لتنفيذ إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون إستراتيجى آمن من خلال تطبيق منظومة متكاملة بهدف التيسير على المزارعين.