البنك الزراعى يستهدف جذب 24 مليار جنيه ودائع بالنصف الثانى من العام

علمت «المال» من مصادر مصرفية مطلعة أن البنك الزراعى المصرى يستهدف أن تتخطى محفظة الودائع به حاجز 185 مليار جنيه بنهاية العام الحالى مقابل نحو 161.5 مليار بآخر يونيو الماضى.

وقفزت محفظة الودائع لدى البنك الزراعى من 119.329 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022 لتصل إلى نحو 161.481 مليار فى الفترة المقابلة من 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار.

وأضافت المصادر أن البنك لديه إستراتيجية تهدف إلى زيادة ودائع العملاء بنحو 7 مليارات جنيه كل 3 أشهر، مشيرة إلى ارتفاع المحفظة من 56 مليارا منذ 3 سنوات إلى 161.5 مليار ، وهو ما يبرهن على القدرة التى يتمتع بها فى جذب مدخرات المودعين من الأفراد والشركات.

وأكدت أن البنك يتبنى خطة تطوير شاملة لبنيته التحتية وشبكة فروعه، فضلًا عن تعزيز الرقمنة والاعتماد على الأدوات التكنولوجية المختلفة، موضحة أن هناك 700 فرع تحت التطوير حاليًا.

وأشارت المصادر إلى أن البنك الزراعى يعمل على تعزيز محفظة قروضه، وتقديم تمويلات فى قطاعات مختلفة، لافتة إلى أن التصنيع الزراعى وقطاع البتروكيماويات يأتيان على رأس أولوياته فى الوقت الراهن.

يشار إلى أن حجم محفظة القروض فى البنك الزراعى ارتفع إلى 69.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 60.288 مليار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغ عدد العملاء المستفيدين منها نحو 538 ألف.

وسجل عدد الشركات الكبرى التى يمولها البنك نحو 119 من الكيانات العاملة فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، بإجمالى تمويلات بلغت حوالى 12.421 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 7.886 مليار خلال الفترة ذاتها من 2022.