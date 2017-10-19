البنك الزراعى يستهدف تسويات بقيمة 200 مليون جنيه خلال 3 شهور

❐ مصادر: تدشين إدارة التمويل العقارى للمشاركة فى مبادرة «المركزى» مطلع العامأحمد الدسوقىيجرى البنك الزراعى المصرى تسويات مع عدد من عملائه المتعثرين بقيمة لا تقل عن 200 مليون جنيه كل 3 شهور.قالت مصادر بالبنك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مصرفها يوقع تسويات سنوية بقيمة 80

❐ مصادر: تدشين إدارة التمويل العقارى للمشاركة فى مبادرة «المركزى» مطلع العام

أحمد الدسوقى

يجرى البنك الزراعى المصرى تسويات مع عدد من عملائه المتعثرين بقيمة لا تقل عن 200 مليون جنيه كل 3 شهور.

قالت مصادر بالبنك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مصرفها يوقع تسويات سنوية بقيمة 800 مليون جنيه بواقع 200 مليون جنيه كل 3 شهور، مؤكدا أن البنك الزراعى لن يترك مليماً واحدأ لدى أى عميل متعثر.

وأضافت المصادر أن مصرفها يسعى لخفض نسبة التعثر إلى %10، مقابل %15 حاليًّا من إجمالى محفظة القروض التى تتعدى الـ 23 مليار جنيه خلال العام المقبل.

وكانت مصادر قد قالت فى وقت سابق لـ”المال” إن البنك الزراعى نجح فى تسوية مديونيات متعثرة بقيمة تتعدى قيمتها المليار جنيه منذ تولى الإدارة الجديدة مهام عملها رسمياً، فى مارس 2016 برئاسة السيد القصير.

وأوضحت أن مصرفها انتهى من تدشين إدارة متخصصة للتمويل العقارى للمشاركة فى مبادرة المركزى المخصصة لهذا القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل عدد من الملفات من صندوق دعم وضمان التمويل العقارى قبل نهاية العام الحالى 2017 للبدء فى ضخ أول تمويلات مطلع 2018، متوقعة إقبالًا كبيراً من العملاء على قروض التمويل العقارى، خاصة أن السوق ما زالت بحاجة قوية إلى هذا النوع من التمويل.

وأطلق البنك المركزى فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط القطاع، وذلك بفائدة 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقارى، وإتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة.

وأتاح «المركزى» مطلع العام الماضى، شرائح جديدة ضمن المبادرة لتمويلها، وأدخل فى فبراير 2016 عدة تعديلات، تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة، بسعر عائد سنوى متناقص بلغ %5، بدلاً من %7، كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص، أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5 سنويا أيضا، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.