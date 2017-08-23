البنك الزراعى يخطط لخفض نسبة التعثر 5%

أحمد الدسوقى- الصاوى أحمديخطط البنك الزراعى المصرى لخفض نسبة التعثر بواقع 5% لتصل إلى 10% مقابل 15% حاليًّا من إجمالى محفظة القروض خلال العام المقبل.قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، فى تصريحات، لـ"المال"، على هامش توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، إن محفظة قروض

أحمد الدسوقى- الصاوى أحمد

يخطط البنك الزراعى المصرى لخفض نسبة التعثر بواقع 5% لتصل إلى 10% مقابل 15% حاليًّا من إجمالى محفظة القروض خلال العام المقبل.





قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، فى تصريحات، لـ”المال”، على هامش توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، إن محفظة قروض البنك تقدر حاليًّا بنحو 22 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصرفه لديه خطة لخفض نسب التعثر إلى 10% فقط خلال العام المقبل.

وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى أن مصرفه يتفاوض يوميًّا مع عملائه المتعثرين للحصول على مستحقاته، مشددًا على أن مصرفه لن يتغير فى تعامله مع الفلاحين، حتى بعد أن تم ضمه تحت مظلة “المركزى”.

كانت تبعية البنك الزراعي من وزارة الزراعة قد تمت الموافقة على نقلها إلى البنك المركزي المصري، وأُنشئ البنك بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين.