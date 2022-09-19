البنك الزراعى يحصل على قطعة أرض لإنشاء فرع بالمنيا الجديدة

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت قطعة أرض لصالح البنك الزراعى المصرى لاستغلالها فى إنشاء فرع بمدينة المنيا الجديدة.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مساحة الأرض تبلغ 3618 مترًا مربعًا، وتحديدًا قطعة رقم 24 بمركز خدمات مدينة المنيا الجديدة.

وأوضحت المصادر أن سعر المتر بلغ 5570 جنيهًا، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض حوالى 20 مليونًا و152 ألف جنيه.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تخصيص تلك الأرض بالأمر المباشر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وستصل مدة الإنشاء نحو 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزارى.

ويختص البنك الزراعى بتحقيق التنمية فى القطاعين الزراعى والريفى، ويرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1930، لتقديم قروض ميسرة للمزارعين، ويملك حاليًا أكثر من 1200 فرع بالجمهورية، إضافة لامتلاكه أكثر من 4 ملايين متر مربع سعات تخزينية.

وقال خالد نايف، رئيس جهاز “المنيا الجديدة” فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن خطة المدينة خلال عام 2022 ستركز على إعداد التصميمات الخاصة بوحدات سكن لكل المصريين، والتى يبلغ عددها 29 عمارة، وكذلك وحدات مشروع جنة.

وتقدر إجمالى حجم الاستثمارات فى مدينة المنيا الجديدة بنحو 6.193 مليار جنيه، تتوزع على 4 قطاعات رئيسية.

ووفقًا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكترونى، قارب حجم الاستثمارات فى قطاع الإسكان 2.942 مليار جنيه، بينما وصل إلى 391 مليونا فى الخدمات، فيما سجل 2.813 مليار فى المرافق، وبلغ 45.923 مليون جنيه فى الزراعة.

وخلال الشهر الحالى، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطعة أرض أخرى للبيع بآلية التخصيص الفورى، مساحتها 2700 متر، بسعر 5555 جنيه للمتر، ومخصصة لنشاط تجارى ومكاتب.