البنك الزراعى يتلقى طلبات إصدار 100 ألف شهادة أمان

سيد بدر قال تامر صلاح، نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه تلقى طلبات من شركات حكومية وخاصة، لإصدار 100 ألف شهادة أمان. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك يركز على العمالة الموسمية، وأصحاب الدخول المنخفضة، بهدف تغطيتهم تأمينياً.…

سيد بدر

قال تامر صلاح، نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه تلقى طلبات من شركات حكومية وخاصة، لإصدار 100 ألف شهادة أمان.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك يركز على العمالة الموسمية، وأصحاب الدخول المنخفضة، بهدف تغطيتهم تأمينياً.

وأصدرت بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى، شهادة أمان للمصريين من عمر -18 59 عامًا، بفائدة متغيرة %16، بهدف توفير غطاء تأمينى للعمالة الموسمية.

وأوضح أن البنك قام ببيع 45.3 شهادة، أكثر من نصفهم للأفراد، بأكثر من 80 مليون جنيه، لافتًا إلى أن البنك الزراعى يعتمد على تواصله الدائم مع فئة الفلاحين، والمزارعين، لتسويق الشهادة الجديدة.

ويتصدر بنك مصر، البنوك الأربعة فى عملية بيع الشهادة بأكثر من 291 ألف شهادة، بينما يسعى البنك الأهلى لتفعيل نحو 500 ألف طلب من شركات لإصدار الشهادة الجديدة، كما يسعى بنك القاهرة خلال الأيام المقبلة لتفعيل اتفاقيات مع شركات.

تتراوح قيمة الشهادة بين 500 و2500 جنيه كحد أقصى، لأجل 3 سنوات، يمكن تجديدها مرتين، وتوفر غطاءًا تأمينيًا لحالات الوفاة بتعويض يتراوح بين 10 آلاف إلى 250 ألف جنيه، حسب قيمة الشهادة وسبب الوفاة، أو معاشًا يتراوح بين 3 – 120 ألاف جنيه، حسب قيمة الشهادة، وسبب الوفاة أيضًا.