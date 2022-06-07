البنك الزراعى يتسلم 726 ألف طن قمح محلى بقيمة تتجاوز 4.2 مليار جنيه

قال سامى عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعى المصري، إن شون المصرف تسلمت من المزارعين نحو 726 ألفًا و243 طنًا من القمح المحلى حتى يوم الجمعة الماضى 3 يونيو.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك قام بسداد نحو 4.277 مليار جنيه قيمة القمح المورد من المزارعين، مشيرًا إلى أن سعر الأردب تراوح من 875 إلى 885 جنيهًا.

وأشار إلى أن إجمالى حجم القمح الذى تم توريده خلال نفس الفترة من الموسم السابق 2021 بلغ 541.741 طناً.

يذكر أن البنك الزرعى أعلن فى وقت سابق إنهاء استعداداته لبدء موسم توريد القمح المحلى 2022، إذ تواصل الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة به، والمنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية استقباله من الموردين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بتهيئة كل السبل لإنجاح الموسم واستقبال كل الكميات المورَّدة، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات.

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أنه انتهى من توفير مقومات النجاح لهذا الموسم، لتنفيذ استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلي، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة بهدف التيسير على المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية، وذلك ضمن سعى مصرفه لزيادة معدلات التوريد لمساندة جهود الدولة فى استلام المحصول والحفاظ عليه وفق المواصفات التى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين، وتستهدف 6 ملايين طن من القمح المحلى هذا العام بعد أن تسببت الحرب فى أوكرانيا فى توقف معظم الشحنات.