البنك الزراعى يتسلم 500 ألف طن من القمح المحلى

تسلم البنك الزراعى المصرى نحو 500 ألف طن من القمح المحلى منذ بداية الموسم الذى انطلق فى 1 أبريل وحتى الأحد الماضى.

قال سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك – فى تصريحات لـ«المال» – إن شون مصرفه جاهزة لاستقبال جميع الكميات من القمح من المزارعين.

وأضاف أن متوسط سعر إردب القمح وفقا لما أعلنت عنه الحكومة يبلغ 1500 جنيه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على رفع سعر شراء إردب القمح من المزارعين فى الموسم الحالى إلى 1500 جنيه لتحفيزهم على زراعة المحصول بغرض بيعه للحكومة.

وأكد «عبد الصادق» حرص البنك على توفير جميع مقومات النجاح للموسم وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين عبر تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح فى المواقع التخزينية المملوكة له والمنتشرة فى شتى أنحاء الجمهورية.

وقدر البنك الزراعى فى بيان صحفى إن إجمالى حصيلة التوريد إلى الشون والسعات التخزينية التابعة له بلغ نحو 277 ألف طن خلال الشهر الأول منذ بداية الموسم الذى انطلق فى 1 أبريل، بقيمة إجمالية بنحو 2.8 مليار جنيه، الأمر الذى اعتبره مؤشراء جديداً لانطلاق موسم ناجح بالمقارنة مع الكميات الموردة فى الفترة المقابلة من العام الماضى .

كان علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى قد وجه بأهمية وضع عدد من السياسات الجديدة لتوفير التسهيلات للمزارعين والموردين لتيسير توريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومة إلكترونية لاستقبال القمح من خلال توفير ماكينات نقاط البيع «POS» فى جميع المواقع التخزينية، إذ يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية، ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التى يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسى والشون و فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولا بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها.

وأشار فاروق إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم الأداء، كما يشارك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.