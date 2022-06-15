«وكيل التموين فى الدقهلية»: انتظام توريد القمح من المزارعين.. و300 ألف طن إجمالى الكمية حتى الآن

◗❙ «تموين جمصة»: صرف الخبز المدعم للمصطافين بالبطاقات التموينية

السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية

تستمر الصوامع والشون الحكومية فى استلام القمح المحلى من المزارعين فى محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة الدقهلية، والتى تسلمت منها ما يقرب من 300 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد فى منتصف أبريل الماضى وحتى الآن، حسب تأكيدات السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى المحافظة لـ«المال».

وقال دايرة لـ«المال» على هامش جولة تفقدية فى الدقهلية منذ يومين، إن المحافظة شهدت زراعة 262 ألف فدان قمح خلال الموسم الحالى 2022، ومستهدف استلام نحو 460 ألف طن بنهاية الموسم من خلال 36 نقطة تجميع واستلام القمح، موزعة على 5 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والباقى شون وهناجر، بطاقة تخزينية إجمالية 270 ألف طن.

وأضاف دايرة أن محافظة الدقهلية بها 8 مطاحن مقسمة إلى 5 قطاع عام، و3 مطاحن قطاع خاص، بمعدل طحن يومى 1400 طن، مؤكدًا عدم وجود أى أزمة فى توفير الدقيق المدعم لصالح المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة.

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الدقهلية، أنه يتم تطبيق قرار وزير التموين بشأن المزارعين غير الملتزمين بتوريد القمح المحلى.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين أبريل الماضى، قرارًا وزاريًّا رقم 76 لسنة 2022 نص على أن المزارع الذى لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزارى أيضًا بكمية 12 إردبًا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية، وبالتالى سيتم حساب قيمة الأقماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير ‏المُسلم بمبلغ 1770 جنيهًا.

كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة، وتشتمل على أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهى 12 إردبًا للفدان يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن ‏كل إردب.

وشمل القرار أيضًا صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل إردب مورد زيادة عن الكمية المحددة، وهى 12 إردبًا للفدان، والتى حددها القرار الوزارى ‏المنظم لعمليات التوريد.

جدير بالذكر أيضًا أنه صدر التوجيه الوزارى رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجنة بكل ‏إدارة تموينية تشمل مديرى الإدارات التموينية، ومديرى التعاون الزراعى، ‏ومديرى الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التى تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.

وتقوم اللجنة أيضًا بتحديد المساحات التى لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة ‏عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعليًّا، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب متصل، أكد المهندس إسلام صبحى، مسئول البنك الزراعى المصرى فى دكرنس بمحافظة الدقهلية لـ«المال»، أن البنك يتبعه عدد 22 شونة فى المحافظة، وتم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال القمح المحلى من المزارعين خلال الموسم الجارى 2022، موضحًا أنه لا توجد أى مشكلات فى توريد القمح من المزارعين.

وقال صبحى إنه يتم صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلى فى أسرع وقت، طبقًا لتعليمات وزارتى الزراعة والتموين، إذ يتم صرف الشيكات المالية من خلال البنك الزراعى، أو ضخ المستحقات المالية على كارت الفيزا الخاص بالمزارع، وذلك خلال 48 ساعة على أقصى تقدير من توريد القمح لصالح الحكومة.

وأضاف صبحى أنه منذ بداية موسم توريد القمح المحلى وحتى الآن تم توريد ما يقرب من 300 ألف طن من نحو 1500 مزارع ومورد قمح فى محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن الكميات الموردة قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر، قال سعيد مسعد، مدير إدارة تموين مدينة ومركز جمصة بمحافظة الدقهلية لـ«المال»، إنه يتم يوميًّا صرف 155 ألف رغيف خبز بلدى مدعم يوميًّا فى مدينة جمصة لنحو 20 ألف مواطن مقيد على 5 آلاف بطاقة تموينية فى المدينة، وذلك من خلال 8 مخابز بلدية مدعمة فى المدينة.

وأضاف مسعد أنه يتم أيضًا فى النصف الثانى من يونيو الجارى توفير الخبز البلدى المدعم للمصطافين، من خلال فتح الحصة التموينية للمخابز البلدية المدعمة فى المدينة والبالغ عددها 8 مخابز، مع الاستعانة بحصص تموينية أخرى من المناطق المجاورة لتلبية احتياجات المصطافين، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير التموين.

وأوضح مسعد أنه خلال فترة شهور الصيف الثلاثة يتم صرف خبز مدعم يوميًّا لنحو مليون مواطن هم المصطافين، مشيرًا إلى جمصة معروفة بمصيف اليوم الواحد، لافتًا إلى أنه توجد أيضًا 4 مخابز سياحية بخلاف المخابز المدعمة، لتلبية احتياجات المصطافين.