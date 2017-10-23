البنك الزراعى : إطلاق برنامج المرأة المعيلة قريبا

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، اليوم الإثنين – إن المرأة تستحوذ على ٣٠% من تمويلات المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن نسب التعثر لدى المرأة “صفر” .

ولفت – خلال كلمته فى مؤتمر “الناس والبنوك” – إلى أن مصرفه سيطلق برنامج المرأة المعيلة، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا ، مضيفا أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه فى القطاع المصرفى .

