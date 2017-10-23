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البنك الزراعى : إطلاق برنامج المرأة المعيلة قريبا

فريق المال: قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، اليوم الإثنين - إن المرأة تستحوذ على ٣٠% من تمويلات المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن نسب التعثر لدى المرأة "صفر" .ولفت - خلال كلمته فى مؤتمر "الناس والبنوك" - إلى أن مصرفه سيطلق برنامج المرأة المعيلة، بالتعاون مع جهاز المشروعات الص
1:19 م, الأثنين, 23 أكتوبر 17 1:19 م, الأثنين, 23 أكتوبر 17

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فريق المال: 

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، اليوم الإثنين – إن المرأة تستحوذ على ٣٠% من تمويلات المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن نسب التعثر لدى المرأة “صفر” .

ولفت – خلال كلمته فى مؤتمر “الناس والبنوك” – إلى أن مصرفه سيطلق برنامج المرأة المعيلة، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا ، مضيفا أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه فى القطاع المصرفى .

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