البنك الزارعي يدشن 40 ماكينة صراف آلي بقرى محافظة الفيوم

قام البنك الزراعي المصري، بتركيب 40 ماكينة صراف آلي ATM جديدة في نطاق قرى محافظة الفيوم للتيسير على المواطنين، إضافة إلى تحديث وتطوير فروع البنك المنتشرة في قرى المحافظة، وإضافة فروع جديدة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتوجيهات البنك المركزي المصري.

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يسخر جميع جهوده لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في جميع المحافظات لتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل لسكان القرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف، وتنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للبرنامج التمويلي للإقراض متناهي الصغر “باب رزق” لتمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز “إطسا”، والذي نظمه البنك الزراعي المصري بمركز شباب قرية “أبو جندير”، بالتعاون مع محافظة الفيوم، بحضور العديد من الشخصيات؛ أبرزهم أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومحمد عماد نائب المحافظ، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال، ومحمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم، وميرفت عبد العظيم وكامل فيصل نائبي مجلس النواب.

وأضاف “فاروق”، أنَّ البنك الزراعي أطلق برنامجه التمويلي “باب رزق”، لتمويل المشروعات متناهية الصغر في 203 قرية، في جميع محافظات الجمهورية، جميعها من القرى الأكثر فقراً، المشمولة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، موضحاً أنَّ برنامج باب رزق هو أحد أدوات البنك لتنفيذ المبادرة لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة الريفية.

البنك الزراعي يرصد 100 مليون جنيه لتمويل “باب رزق” لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً

كما أكد أن البنك رصد 100 مليون جنيه لتمويل برنامج “باب رزق” الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً، وهو موجه في الأساس لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب، إضافة إلى صغار التجار والحرفيين في قرى الريف المصري .

وأثنى علاء فاروق على التعاون الكبير بين البنك ومحافظة الفيوم في جميع المجالات، معرباً عن خالص شكره لمحافظ الفيوم، أحمد الأنصاري، وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة.

وأشار إلى أن هذا التعاون بدأت ثماره تتحقق على أرض الواقع في كثير من المجالات التي تساهم في جهود التنمية وتخدم شعب محافظة الفيوم.

من المتوقع أن يساهم إطلاق البرنامج التمويلي باب رزق بمركزي إطسا ويوسف الصديق لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة إقتصاديا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وصغار التجار والحرفيين للقضاء على البطالة وتحسين مستوى الدخل، في التخفيف من حدة الفقر لسكان تلك القرى.

كشف “فاروق” أن البنك سيخفض قيمة العائد على قرض باب رزق لتمويل مشروعات ذوي الهمم بواقع 1%، لتصبح قيمة عائد التمويل 11.25% بدلا من 12.25%، نزولاً على رغبة ذوي الهمم في الحصول على مميزات إضافية على سعر عائد الاقراض ومساهمة من البنك لتحفيزهم ومساعدتهم على اطلاق مشروعاتهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري بضرورة تيسير تعاملات ذوى الاحتياجات الخاصة مع القطاع المصرفى وتوفير الخدمات المالية المناسبة لهم ضمن جهود الدولة لرعاية وكفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام.

وأكد أنَّ البنك الزراعي المصري يتيح خدماته التمويلية والمصرفية لسكان قرى محافظة الفيوم، حيث قام البنك خلال أسبوع واحد فقط بتركيب 40 ماكينة صراف آلي ATM جديدة في نطاق قرى المحافظة للتيسير على المواطنين بالإضافة إلى تحديث وتطوير فروع البنك المنتشرة في قرى المحافظة وإضافة فروع جديدة تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتوجيهات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر لإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع .

وأعلن رئيس البنك الزراعي المصري استعداد البنك لسداد ديون عدد من الغارمات من أهالي محافظة الفيوم انطلاقاً من المسؤلية المجتمعية للبنك لفك كرب الغارمات ودوره في دعم جهود الدولة في تقديم الدعم ومساعدة الأمهات الغارمات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمبـادرة الرئاسـية سـجون بـلا غارمين.

وقد شهد اللقاء إقبالاً من السيدات الريفيات اللاتي أظهرن أهتماماً كبيراً للتعرف على برنامج باب رزق وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه لإطلاق مشروعاتهم حيث يتيح البرنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية وصغار المربين والتجار وأصحاب الحرف والصناعات الريفية في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع مع تسهيلات في السداد وفترة سماح قبل أول قسط بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.

وعقب اللقاء حرصت أغلبية السيدات على التوقيع على طلبات حصول على القرض نظرا لسهولة الإجراءات التي اعلنها البنك تمهيدا للبدء في تحويل أحلامهن لواقع بأن يطلقن مشروعات خاصة لتحسين ظروف المعيشة.

وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري سيوجه إمكانياته لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بالتعاون مع محافظة الفيوم ومنها مشروعات التصنيع الزراعي وإتاحة الزراعات التعاقدية وتنمية الثروة الحيوانية فضلاً عن مشروعات الري الحديث وتنميه الثروة الداجنة بالمحافظة علاوة على مساهمة البنك في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة تمويل تكاليف إحلال وتجديد السيارات بأنواعها على مستوي المحافظة لدعم جهود المحافظة لتطوير وسائل النقل النقل الجماعي لتوفير خدمة مميزة وآمنه للمواطنين من خلال استبدال سيارات نصف النقل ” الكبوت ” والمستخدمة في نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بقروض ميسرة.

يذكر أن البنك الزراعي المصري وقع بروتوكول تعاون مع محافظة الفيوم لدعم وتمويل مشروعات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية ونظم الري الحديث وعدد من مشروعات التنمية الريفية

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الزراعي المصري قد قام بتنظيم عدد من اللقاءات الجماهيرية والفعاليات التوعوية في عدد من المحافظات والقرى المستهدفة للإعلان عن إطلاق برنامج باب رزق لتعريف المستفيدين بالمنتج الجديد وأهميته في دعم المشروعات متناهية الصغر ودورها في تعزيز التنمية الريفية والإقتصاد القومي وقد شهدت تلك الفعاليات إقبالا جماهيريا كبيرا من سكان تلك القري علاوة على حضور مكثف من القيادات التنفيذية والشعبية.