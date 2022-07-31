البنك الرزاعي : 34.44 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات

كشف البنك الزراعي المصري أن حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات بلغ 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميل.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أن عدد الشركات الصغيرة ارتفع من 6121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة ليصل حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20 % ، بينما ارتفعت الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه وبنسبة تطور بلغت نحو 80 % .

ويعكس إهتمام البنك بتنمية هذا القطاع من المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال، وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها في دعم الإقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث ارتفعت أعدادالشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة بلغ حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83 % وبما يمثل 13 % من حجم محفظة القروض ،وهو ما يمثل تطور كبير في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك .