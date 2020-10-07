البنك الدولي: 150 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع بسبب فيروس كورونا

أعلن البنك الدولي أن فيروس كورونا قد يدفع 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع بنهاية عام 2021.

جاء ذلك بحسب ما نقلته تلفزيون روسيا اليوم عبر موقعه الإلكتروني. لتقرير البنك الدولي الذي يصدر كل سنتين عن الفقر والازدهار المشترك.

وأوضح تقرير البنك أن هذا التوقع قد يقضي على أكثر من ثلاث سنوات من التقدم في الحد من الفقر.

وأشار البنك إلى أنه من 88 مليونا إلى 115 مليون شخص إضافي سوف يقبعون في براثن الفقر المدقع، أي من يعيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم، خلال عام 2020.

ووفق تقرير البنك الدولي يعني أن 9.1-9.4% من سكان العالم سيعيشون في فقر مدقع هذا العام، وهو نفس المعدل الذي سجل عام 2017 وقد بلغ 9.2% ويمثل أول ارتفاع في نسبة الفقر المدقع منذ حوالي 20 عاما.