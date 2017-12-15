البنك الدولي يُكثّف نشاطه التمويلي لاستثمارات النفط والغاز

متابعات: قالت مجموعة البنك الدولي إنها بصفتها مؤسسة تنمية عالمية متعددة الأطراف مستمرة في تطوير عملياتها إدراكاً منها لما يمر به العالم من تغيُّر متسارع الخطى، ولتصويب مساندتها للبلدان من أجل بلوغ أهدافها في اتفاقية باريس. وقال البنك الدولي في بيان، الجمعة، إنه سيكثف من عمليات تمويل أنشطة واست

متابعات:

قالت مجموعة البنك الدولي إنها بصفتها مؤسسة تنمية عالمية متعددة الأطراف مستمرة في تطوير عملياتها إدراكاً منها لما يمر به العالم من تغيُّر متسارع الخطى، ولتصويب مساندتها للبلدان من أجل بلوغ أهدافها في اتفاقية باريس.





وقال البنك الدولي في بيان، الجمعة، إنه سيكثف من عمليات تمويل أنشطة واستثمارات قطاع النفط والغاز (عمليات البحث والاستخراج) بعد عام 2019.