البنك الدولي يُكثّف نشاطه التمويلي لاستثمارات النفط والغاز

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قالت مجموعة البنك الدولي إنها بصفتها مؤسسة تنمية عالمية متعددة الأطراف مستمرة في تطوير عملياتها إدراكاً منها لما يمر به العالم من تغيُّر متسارع الخطى، ولتصويب مساندتها للبلدان من أجل بلوغ أهدافها في اتفاقية باريس.
وقال البنك الدولي في بيان، الجمعة، إنه سيكثف من عمليات تمويل أنشطة واستثمارات قطاع النفط والغاز (عمليات البحث والاستخراج) بعد عام 2019.
وأضاف أنه في حالات استثنائية، سيُنظَر في تمويل أنشطة المنبع في قطاع الغاز في البلدان الأشد فقرا حيثما تكون هناك منفعة واضحة من حيث حصول الفقراء على الطاقة، وحينما يتسق المشروع مع التزامات البلدان الواردة في اتفاقية باريس المناخية.