البنك الدولي يُقرض المغرب 236 مليون يورو

حصل المغرب على قرض بقيمة 236,7 مليون يورو من البنك الدولي سيتم تخصيصه لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية شمال شرق البلاد.

وتقوم الحكومة المغربية بتنفيذ خطة رئيسية للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة الشمال الشرقي، والتي واجهت تحديات كبيرة بسبب موقعها النائي، والكوارث الطبيعية، والظواهر المرتبطة بالمناخ، ونضوب الثروات المعدنية، وعدم تطور القاعدة الصناعية فيها، وكبر حجم القطاع غير الرسمي.

ويعمل المغرب على تنمية المنطقة من خلال تطوير مجمع الناظور البحري غرب المتوسط الذي يضم ميناءً بحرياً عميقاً ومنطقة صناعية.

ووقع على اتفاقية القرض من الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وعن البنك الدولي مديره الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتش.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما للدعم والمواكبة التي يقدمها البنك للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي أُطلِقت بالبلاد، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العمومي، والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

وجاء توقيع الاتفاقية عقب لقاء بين الوزيرة ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب من 12 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وجدد الطرفان رغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.