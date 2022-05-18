البنك الدولي يوفر 30 مليار دولار لوقف أزمة الأمن الغذائي

قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير عن خطط الأمن الغذائي من المؤسسات المالية الدولية اليوم الأربعاء، إن البنك الدولي سيوفر 30 مليار دولار للمساعدة في وقف أزمة الأمن الغذائي الذي تهدده الحرب الروسية في أوكرانيا، بعدما أدت إلى قطع معظم صادرات الحبوب من البلدين.

وذكر تقرير الخزانة الأميركية أن المبلغ الإجمالي سيشمل ضخ 12 مليار دولار في المشاريع الجديدة، و18 مليار دولار من المشاريع الحالية المتعلقة بالغذاء والتغذية التي تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرف الأموال الخاصة بها بعد، بحسب “رويترز”.

وكان مسؤول السياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حذر من أن اضطراب الأمن الغذائي على مستوى العالم يزداد سوءا في ظل إغلاق روسيا منافذ تصدير الحبوب الأوكرانية.

كما حذرت مجموعة السبع من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، تهدد البلدان الفقيرة، مشددة على أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحرير مخزونات الحبوب التي تحول روسيا دون مغادرتها أوكرانيا.