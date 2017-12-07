البنك الدولي يوافق لمصر على الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة

بقيمة 1.1 مليار دولارشرم الشيخ ـ أحمد عاشور قال طارق عامر رئيس البنك المركزي إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق علي الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة، بقيمة 1.1 مليار دولار.كان البنك الدولي أعلن رسمياً مطلع 2016، عن موافقته علي قرض ميسر بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من

بقيمة 1.1 مليار دولار

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور

قال طارق عامر رئيس البنك المركزي إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق علي الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة، بقيمة 1.1 مليار دولار.

كان البنك الدولي أعلن رسمياً مطلع 2016، عن موافقته علي قرض ميسر بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى تقدمت به الحكومة بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات.

والبرنامج الحكومي الذى وضعته حكومة المهندس شريف اسماعيل مدته 3 سنوات وبدأ العمل به من يوليو 2014 وعليه تم صدور العديد من القراراتالاقتصادية الصعبة ومنها تحرير سعر الصرف، وأسعار المحروقات فى خطوة لتقليل الدعم المنفق على المشتقات البترولية بمختلف أنواعها.

يذكر أن هذا القرض مختلف عن قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 12 مليار دولار، استلمت منهم مصر إلى الآن ثلاث شرائح بإجمالي 5.95 مليار دولار.

حاءات تصريحات ” عامر”، علي هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان ” أفريقيا 2017″ بمشاركة 10 زعماء المنعقد الأن بمدينة شرم الشيخ.

